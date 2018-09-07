NYT считает себя защищенным от расследования анонимной колонки про Трампа

Руководство газеты The New York Times выразило уверенность в том, что законодательство США защитит анонимность автора статьи о «тихом сопротивлении» в администрации президента США Дональда Трампа от возможного расследования.

«Мы уверены, что Минюст понимает, что первая поправка защищает всех американских граждан, и она (генеральная прокуратура США) не станет участвовать в таком вопиющем злоупотреблении властью», — заявили представители издания.

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В NYT также подчеркнули, что угрозы президента указывают на необходимость сохранения в тайне авторства статьи.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от генпрокурора США расследовать статью анонима в NYT.