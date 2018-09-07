Британии предложили представить «умеренную вооруженную оппозицию» в Манчестере

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари обратился к постоянному представителю Великобритании Карен Пирс с предложением представить себе «умеренную вооруженную оппозицию» в Манчестере, передает РИА «Новости».

«Дорогая коллега, постпред Великобритании, мы говорим о 50 тысячах террористов. Вы можете себе представить 50 тысяч террористов, которые бы появились в Манчестере? Крушили бы там все на своем пути. А мы называли бы их «умеренная британская вооруженная оппозиция». А Управление ООН по гуманитарным вопросам будет им поставлять гуманитарную помощь, чтобы они оставались в живых в Манчестере. Вы можете себе такое вообразить?», — сказал Джаафари.

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Таким образом он прокомментировал ситуацию, которая складывается в сирийской провинции Идлиб.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал число участников бандформирований, которые действуют в Идлибе и его окрестностях.