В Кремле видят все меньше перспектив для контактов Путина и Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал перспективы контактов российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Пескова, после событий в Донбассе возможностей для контактов президентов России и Украины становится все меньше.

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«Именно с учетом последних событий перспектив для контактов становится все меньше», — заявил Песков.

Ранее Песков, комментируя покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил, что убийство будет иметь неизбежные последствия, а также назвал новость о гибели Захарченко «трагической».