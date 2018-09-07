В Раде потребовали от силовиков не допускать Россию к расследованию гибели Захарченко

Первый вице-спикер украинской рады Ирина Геращенко и депутат от самой крупной парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова потребовали от украинских силовиков не допустить к расследованию гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко российских следователей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Геращенко и Ионова потребовали от украинских правоохранительных органов отчета о преступлениях, в которых Киев подозревал Захарченко, а также отчета, который бы свидетельствовал о правомерном закрытии дела в его отношении.

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«К главе Службы безопасности Украины, главе Национальной полиции Украины, генеральному прокурору Украины относительно… мер по расследованию обстоятельств его (Захарченко. — Газета.Ru) убийства и относительно недопущения расследования этого преступления следственными органами России», — говорится в депутатском запросе.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что у нее есть «ощущение и понимание» о заказчиках покушения на Захарченко.