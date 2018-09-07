Путин предупредил о подготовке в Идлибе новых провокаций

Российский лидер Владимир Путин сказал, что в Сирии созданы все условия для того, чтобы граждане страны сами решали свою судьбу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал на встрече с турецким и иранским лидерами. Президент обратил внимание на существенный прогресс в обеспечении долгосрочной нормализации на сирийской территории.

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«Можно с уверенностью констатировать, что созданы все возможности для того, чтобы сирийцы самостоятельно занялись определением будущего своей страны», — заявил Путин.

Он добавил, что в сирийской провинции Идлиб, на территории которой находятся террористы, предпринимаются попытки подготовки провокаций для срыва режима прекращения огня.

Ранее глава сирийского МИДа Валид Муаллем рассказал, какие страны будут иметь приоритет в восстановлении страны.