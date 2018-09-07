Guardian: Россия столкнулась со шквалом критики на заседании Совбеза ООН по «Новичку»
Россия попала под шквал непрерывной критики почти всеобщего осуждения во время заседания Совета Безопасности ООН, на котором по просьбе Великобритании обсуждалось нервно-паралитическое вещество «Новичок» и связанные с ним инциденты, пишет британская газета The Guardian.
На следующий день после того, как премьер-министр Тереза Мэй cообщила британскому парламенту о подозреваемых в отравлении «Новичком», которые, по информации Лондона, являются членами российской военной разведки, международные последствия последовали быстро и решительно, отмечает The Guardian.
Так, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс во главе с рядом правительств обратились против Москвы. В частности, Пирс обвинила Россию в «игре в кости с жизнями людей из Солсбери». По ее словам, Москва живет «в параллельной Вселенной, где перевернуты нормальные правила международных отношений».
На заседании Совбеза ООН представитель Лондона также обвинил Москву в попрании международного права. В свою очередь российский посол при ООН Василий Небензя ответил взаимными обвинениями и сказал, что действия британской стороны мотивированы «русофобией» и направлены на развязывание антироссийской истерии.
Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой от США, Канады, Франции и Германии, которые выпустили совместное заявление о том, что они «полностью доверяют» британской оценке ответственности, которую теперь несет Россия. В частности, Франция, ФРГ, США, Канада и Британия заявили о масштабной высылке агентов ГРУ.
В марте 2018 года бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. По данным британской полиции, они подверглись атаке с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они живы, по последним данным состояние Сергея Скрипаля постепенно улучшается.
Ранее в Британии назвали имена двух подозреваемых по делу Скрипалей, а также опубликовали их фотографии и стоп-кадры перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери.