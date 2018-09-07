В МИД России отметили недопустимую тональность заявления Мэй по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что слова британского премьера Терезы Мэй по поводу инцидентов с отравлением «Новичком» имеют недопустимую тональность. Об этом она сказала во время брифинга.

По словам Захаровой, российская сторона отвергает инсинуации Великобритании.

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«Выступление премьер-министра Великобритании в британском парламенте 5 сентября, как и сделанные ею ранее заявления по теме Солсбери и Эймсбери, выдержано в недопустимой тональности», — сказала Захарова.

Она добавила, что заявления Мэй о том, что Россия якобы отказалась от сотрудничества по указанным инцидентам, являются «откровенной дезинформацией».

Ранее британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон обсудит со своими партнерами расширение санкций против России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.