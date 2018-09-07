Лавров показал любимый мем с «отравителями» Скрипалей

Министр иностранных дел Сергей Лавров показал корреспонденту РЕН ТВ свой любимый мем про людей, которые якобы отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Ранее полиция Великобритании показала фотографии двух людей, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, как они считают, отравили Скрипалей.

Реклама

Телеканал отмечает, что Лаврову понравилась стилизованная фотография юмористов Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, которых подписали именами подозреваемых.

Ранее племянница Сергея Скрипаля заявляла, что на подозреваемых Скотланд-Ярда похож каждый третий россиянин.