Трамп потребовал от NYT немедленно выдать анонимного автора из Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна немедленно выдать чиновника, который раскритиковал Трампа в анонимной колонке. Об этом он написал в своем твиттере.

«Если этот трусливый аноним действительно существует, New York Times из соображений национальной безопасности должна немедленно выдать его правительству», — написал он.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал газеты The New York Times о противодействии чиновников президента Дональда Трампа.

Сандерс призвала чиновника, ведущего анонимную колонку, уйти в отставку.

The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о сопротивлении чиновников, окружающих президента Доналльда Трампа, в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.