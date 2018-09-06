NYT: анонимный источник рассказал о сопротивлении чиновников Трампа

Газета The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о сопротивлении чиновников, окружающих президента Доналльда Трампа, в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.

«Проблема Трампа, которую он не осознает, заключается в том, что многие из высокопоставленных чиновников в его собственной администрации усердно работают, чтобы сорвать его сумасшедшие планы», — говорится в колонке.

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Американский журналист Боб Вудворд, чья книга о президенте США Дональде Трампе появится 11 сентября, ранее подтвердил, что бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал американского лидера «гребаным дебилом», о чем уже сообщалось.

Вудворд также дополнил список людей, которые считают президента США Дональда Трампа идиотом.