Британия намерена обсудить Солсбери в СБ ООН

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон попросит Совбез ООН внести в повестку следующего заседания вопрос о Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Британия намерена проинформировать СБ ООН расследовании инцидентов в Солсбери.

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Она также подчеркнула, что Лондон попросит внести данный вопрос в повестку следующего заседания СБ ООН.

Ранее СМИ сообщили, что в Британии подготовили обвинения против россиян по делу Скрипалей.

Как отмечалось, прокуратура Великобритании сообщила о наличии достаточного количества доказательств против двух россиян по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии.