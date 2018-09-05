NY: все в Белом доме считают Трампа идиотом

Американский журналист Боб Вудворд, чья книга о президенте США Дональде Трампе появится 11 сентября, подтверждает, что бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал американского лидера «гребаным дебилом», о чем ранее уже сообщалось, пишет журнал New York Magazine.

Вудворд также дополнил список людей, которые считают президента США Дональда Трампа идиотом, пишет журнал.

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После того, как сотрудники службы безопасности безуспешно пытались объяснить Трампу важность американской обороны в Южной Корее, глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал коллегам, что Трамп «действовал и понимал как пяти- или шестиклассник».

Также глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал Трампа идиотом и сумасшедшим, добавляет издание.

«Он [Трамп] идиот. Бессмысленно пытаться убедить его в чем-либо. Он сошел с рельсов. Мы находимся в дурдоме. Я даже не знаю, почему мы здесь. Это худшая работа, которая у меня когда-либо была», — цитируют Келли на одном из собрании в его офисе.

Еще адвокат президента США Джон Дауд назвал Дональда Трампа идиотом, продолжает журнал со ссылкой на выдержки из книги Вудворда. Так, он утверждал, что президенту США Дональду Трампу не стоит идти на допрос к специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

«Я не собираюсь сидеть там и позволять ему [Трампу] выглядеть идиотом.. И вы опубликуете стенограмму, потому что в Вашингтоне все просачивается, и ребята за границей скажут: «Я говорил вам, что он идиот. Я говорил, что он чертов болван. Зачем мы имеем дело с этим идиотом?», — так Дауд объяснял свою позицию против дачи показаний в разговоре со спецпрокурором Робертом Мюллером и его заместителем Джеймсом Кварлесом.

Другой юрист Трампа — Джей Секулов пытался возразить против дачи показаний перед Мюллером, объясняя это тем, что Трамп патологический лгун.

«Такова его природа», — сказал Дауд Мюллеру.

Каким бы глупым и сумасшедшим вы ни cчитали Трампа, реальность всегда оказывается еще хуже, заключает NY.