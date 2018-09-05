Песков рассказал об ожиданиях Кремля по «делу Скрипалей»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона ожидает получить вразумительные комментарии по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает РИА «Новости».

«У нас есть ожидания, мы надеемся услышать хоть что-нибудь вразумительное по этой теме», — сказал Песков.

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Он также отметил, что позиция Кремля по этой теме не изменилась.

«Каких-то новых сведений у нас быть не может, потому что британская сторона отказалась от какого-то нашего участия или взаимодействия с нами в расследовании этого инцидента», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ОЗХО не подтвердила, что вещество из Солсбери и Эймсбери из одной партии.