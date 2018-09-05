NBC: директор ФБР стал мишенью гнева Трампа

Директор Федерального разведывательного бюро (ФБР) Кристофер Рэй попал в список президента США Дональда Трампа, состоящий из членов его администрации, которыми он не доволен. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Так, в недавних беседах Трамп раскритиковал главу ФБР как еще одно лицо, которое не защищает его интересы — и, возможно, подрывает его президентство, рассказали несколько источников.

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«Трамп в самом наихудшем расположении духа за все свое президентство», — рассказал источник NBC. По его словам, президент США призывает друзей и союзников высказаться по поводу его выбора в отношении генерального прокурора США Джеффа Сешнса и директора ФБР Кристофера Рэя.

NBC News напоминает, что Трамп зачастую упоминал генпрокурора, ФБР и министерство юстиции, когда критиковал «российское дело» в своем твиттере. Однако американский лидер был осторожен и не критиковал публично Кристофера Рэя, которого он назначил после увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Президент США зачастую критиковал ведомство, но не лично его главу.

В настоящее время директор ФБР стал предметом неустанной критики Трампа, вместе с генпрокурором США Джеффом Сешнсом, его заместителем Родом Розенштайном, спецпрокурором Робертом Мюллером.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй, по крайней мере, однажды грозился уйти в отставку из-за возможного давления Трампа в отношении увольнения его заместителя — Эндрю Маккейба, говорится в материале.

В августа президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и еще двух агентов ФБР, обвинив их в нанесении урона репутации ведомства и назвав их «клоунами и неудачниками».