Лавров посчитал «кощунственными» переговоры в нормандском формате после гибели Захарченко

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал «кощунственным» проведение переговоров в нормандском формате после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телепрограмму «Большая игра».

По словам министра, российская сторона не отказывается от нормандского формата, предполагающего участие России, Франции, ФРГ и Украины в переговорах по поводу ситуации на востоке Украины.

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«…но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать», — сказал Лавров.

Он пояснил свои слова, заметив, что в Германии и Франции не осудили «политическое убийство» Захарченко в Донецке.

Ранее сообщалось, что Евросоюз осведомлен о гибели Захарченко, в связи с чем указывает на важность соблюдения Минских соглашений.