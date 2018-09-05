Трамп отреагировал на информацию о воровстве подчиненных

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его подчиненные не воровали с его стола документы ради защиты интересов страны. Об этом политик сказал в интервью The Daily Caller.

Как отмечается, в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» содержится описание инцидента, при котором экс-помощник президента США по экономике Гэри Кон украл с его стола документы об отмене торговой сделки с Сеулом.

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«Никто у меня ничего не брал», — сказал Трамп.

Он добавил, что лично не общался с автором книги, но, скорее всего, сделал бы это, если бы тот позвонил.

Ранее сообщалось, что Вудворд в своей книге рассказал, что Трамп в 2017 году требовал от Пентагона ликвидировать главу Сирии Башара Асада.