СМИ узнали, кто займет место Маккейна в сенате США

Место Джона Маккейна в сенате США займет бывший республиканский сенатор от Аризоны Джон Кайл. Об этом сообщает The Arizona Republic.

О назначении сообщит губернатор Аризоны Даг Дьюси, он же уведомит о новой кандидатуре жену Маккейна Синди и американских политических деятелей.

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Отмечается, что Кайл согласился работать по меньшей мере до конца 2019 года. Если он решит покинуть пост до окончания сессии, губернатору придется подыскать ему замену.

Ранее СМИ сообщили, что похороны Маккейна стали «безоговорочным упреком» для президента США Дональда Трампа.

Джон Маккейн скончался 25 августа, долгое время он боролся с опухолью мозга.