В ЕС отреагировали на гибель Захарченко

Евросоюз осведомлен о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, в связи с чем указывает на важность соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на представительство ЕС на Украине.

В представительстве заявили, что осведомлены о смерти Зазарченко, а также подчеркнули, что конфликт на Востоке Украины унес слишком много жизней.

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«Мы, как Европейский Союз, продолжаем работать над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ЕС ожидают взаимного уважения обязательств всех сторон конфликта, а также подтвердили приверженность мирному урегулированию в рамках Минских соглашений и выступили за продолжение дипломатической работы в нормандском формате, а также Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Италия выразила сожаление после покушения на Захарченко.