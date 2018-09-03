Порошенко пообещал до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении договора о дружбе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 30 сентября уведомит Россию о непродлении договора о дружбе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что после внесения предложений со стороны министерства иностранных дел Украины проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), после чего направит России соответствующее уведомление.

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Порошенко также подчеркнул, что договор не будет расторгнут, так как это сложная и долгая процедура. По его словам, документ «прекратит действие в связи с непродлением».

Ранее стало известно, что Порошенко поручил украинскому МИДу не продлевать договор о дружбе с Россией вместо его денонсации.