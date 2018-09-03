В МИДе заявили, что Россия не будет обращать внимания на новые санкции ЕС

Заместитель главы российского МИДа Олег Сыромолотов прокомментировал предполагаемое в скором времени продление индивидуальных антироссийских санкций со стороны Евросоюза, передает РИА «Новости».

Замминистра отметил, что вне зависимости от того, будут ли приняты новые санкции, Россия не собирается обращать на это внимания, и пообещал, что страна продолжит идти по своему собственному пути.

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«Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», — сказал Сыромолотов.

Также он заявил, сославшись на слова президента Чехии Милоша Земана, что санкции принимаются «автоматически», без обсуждения. Сыромолотов подчеркнул, что многие страны понесли серьезные потери в результате антироссийских санкций, причем не только имиджевые, но и материальные.

Ранее стало известно, что в ЕС договорились о продлении индивидуальных санкций против России.