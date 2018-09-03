СМИ: Дутерте извинился за свои слова в адрес Обамы

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за свои высказывания в адрес бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом сообщает ABC-CBN News.

По данным телеканала, Дутерте извинился за свои «критические высказывания» в отношении Обамы.

Как отмечается, Дутерте также «простил» Обаму за его критику в адрес борьбы правительства Филиппин с наркотиками.

При этом президент Филиппин подчеркнул, что считает экс-лидера США «холодным персонажем» в отличии от нынешнего американского президента Дональда Трампа.