Макрон: Путин «мечтает» о развале ЕС
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы мечтает «демонтировать Евросоюз». Об этом сообщает РИА «Новости».
Однако, по его словам, Европе необходимы дискуссии с Россией.
Он также добавил, что уважает Путина.
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Макрон подчеркнул, что ЕС необходимо создавать новые подходы к безопасности вместе с Россией.
Ранее Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты.
По его словам, в частности — в гуманитарной сфере.