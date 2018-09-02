Глава МИД Сирии рассказал об отношениях между Дамаском и Вашингтоном

Глава МИД Сирии Валид Муаллем назвал напряженными взаимоотношения с США, которые проявляют враждебность к Дамаску. Об этом он сказал в интервью RT.

Муаллем также опроверг сообщения СМИ о том, что делегации Сирии и США проводят секретные встречи.

«Во-первых, нет никаких секретных встреч, поскольку в этой связи сам по себе возникает вопрос: какая нам от этого польза? Разве эта администрация заслуживает доверия? Разве она выполняет свои обязательства по заключенным с ней соглашениям? Категорически нет!» — отметил сирийский министр.

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По его словам, Вашингтон служит интересам Израиля и проводит в ближневосточном регионе «политику, продиктованную Тель-Авивом».

Муаллем подчеркнул, что американская администрация с начала кризиса в Сирии в 2011 году проводит проявляет к ней откровенную враждебность. Он также исключил проведение каких-либо переговоров между двумя странами.

Ранее Муаллем заявил, что удары США не помешают освободить Идлиб.