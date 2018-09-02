Захарченко с почестями похоронили на кладбище «Донецкое море»

Убитого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко с воинскими почестями похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка, передает «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что ритуал погребения сопровождали артиллерийский и оружейный салют. В последний путь Захарченко проводили и.о. Главы ДНР Дмитрий Трапезников, руководители министерств и ведомств, военачальники, делегаты зарубежных государств, родные и близкие.

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Церемония похорон продлилась около часа, на ней присутствовали около 200 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

«Газета.Ru» рассказывала о ходе церемонии прощания с Захарченко.