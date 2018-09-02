Абэ намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Sankei.

По его словам, он хочет провести встречу с Ким Чен Ыном для решения вопроса похищенных японских граждан.

Он также добавил, что Япония намерена установить доверительные отношения с КНДР.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и Абэ договорились поддерживать санкции против Северной Кореи.

Также сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и Абэ обсудили ситуацию вокруг КНДР.