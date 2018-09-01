AP: российская разведка была уверена, что Трамп у нее «на крючке»

Старший адвокат департамента юстиции США Брюс Ор заявил, что российская разведка была уверена в том, что президент США Дональд Трамп у нее «на крючке». Об этом сообщает Associated Press.

По словам Ора, такую информацию два года назад ему сообщил бывший британский шпион, информатор ФБР Кристофер Стил. Отмечается, что во время встречи Ор также узнал о переговорах между представителями избирательного штаба Трампа и российскими чиновниками.

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Представители Республиканской партии утверждают, что юрист превысил свои полномочия, неоднократно встречавшись с информатором.

Ранее сообщалось, что юристы Трампа разрабатывают собственный доклад по «российскому делу».