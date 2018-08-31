Посольство США отреагировало на сообщения о невыдаче виз россиянам

Глава пресс-службы посольства России в США Андреа Калан заявила, что слова о прекращении выдачи виз россиянам не соответствуют действительности. Слова Калан передает РИА «Новости».

Генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев ранее заявлял, что США «фактически прекратили» выдачу американских виз россиянам. Так он отреагировал на вопрос о визите в Соединенные Штаты родственников погибшего в США 20-летнего россиянина.

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«Заявления Александра Писарева, касающиеся выдачи виз США, совершенно не соответствуют действительности и чрезвычайно неконструктивны», — заявила Калан.

Она отметила, что американская сторона выдала россиянам почти 8 тыс. виз только за прошлый месяц. Калан подчеркнула, что посольство рассматривает обращения за визами в приоритетном порядке в чрезвычайных случаях.