На Украине рассказали о перспективе превращения страны в «серую зону» между Россией и США

Украинский посол на территории США Валерий Чалый предупредил, что после выборов главы государства в 2019 году Украина может стать «серой зоной» между Россией и НАТО. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

По словам Чалого, только два возможных кандидата в президенты намерены в дальнейшем взаимодействовать с МВФ и стремиться к вступлению в НАТО. Он заметил, что остальные политики выбирают другие лозунги и относятся к подобным заявлениям с осторожностью, что может быть связано с желанием привлечь избирателей с востока страны.

Реклама

«Поэтому и я вижу риск возврата к статусу буферного государства, серой зоны между НАТО и Россией», — заявил Чалый.

Ранее Чалый заявил, что страны Европы выступали против предоставления Украине летального оружия.