Bloomberg: внучка Ле Пена открыла во Франции школу антиевропейских политиков будущего

Внучка основателя французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена — Марион Марешаль открыла во Франции школу антиевропейских будущих политиков, которые составят оппозицию современному истеблишменту государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Марион Марешаль будет обучать следующее поколение французских лидеров. В Лионе открылась ее частная школа послевузовского обучения. В настоящее время в ней обучается 70 человек. Программа рассчитана на два года. Сама она отказалась предоставить Bloomberg информацию о финансировании школы, заявив, что получает поддержку от частных доноров и малого бизнеса, а также, что она работает на «небольшой бюджет на данный момент».

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«Мы должны вернуть себе влияние и элиту Франции, и наша молодежь — те, у кого есть видение, корни и патриотизм — должна работать, чтобы добиться успеха и участвовать в национальных дебатах», — сказала Марешаль.

Отмечается, что Марешаль в марте выступала на конференции о консервативных политических действиях в американском штате Мэриленд, на которой была оценена бывшим советником президента США Стивом Бэнноном как «одна из самых впечатляющих людей во всем мире».

В материале говорится, что Марешаль приостановила свою политическую карьеру после того, как ее тетя Марин Ле Пен проиграла Эммануэлю Макрону на президентских выборах в 2017 году.

В то время, как Марешаль ищет новые средства влияния на французскую политику, действующий президент Франции Эммануэль Макрон — «дитя либеральной Европы» — выступает против тех, кто придерживается таких националистических взглядов, как внучка Ле Пена. В последние месяцы французский лидер выступил в поддержку Европейского союза, добавляет агентство.