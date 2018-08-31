Daily Beast: юристы Трампа разрабатывают контр-доклад по «российскому делу» Мюллера

Юридическая команда президента США Дональда Трампа работает над контр-докладом по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года, которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. Об этом пишет издание The Daily Beast.

В материале отмечается, что адвокат президента США Рудольф Джулиани планирует собрать встречный отчет, центральным вопросом которого стала бы легитимность расследования Мюллера. По словам Джулиани, это делается по указанию Трампа, который «счастлив», что это является частью «стратегии» его юридической команды. В таком отчете должны будут содержаться контр-аргументы для Мюллера. Помимо этого, Джулиани заявил изданию, что в таком докладе будет исследован вопрос того, является ли начало расследования «российского дела» Мюллера законным.

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Основная часть доклада будет состоять из двух разделов. В первом, по словам Джулиани, будет поставлена под сомнение легитимность расследования Мюллера в целом, рассказывая о «возможных конфликтах» интересов между федеральными правоохранительными органами. Другой раздел станет ответом на более серьезные обвинения в сговоре предвыборного штаба Трампа с российскими властями с целью повлиять на выборы 2016 года. В этой части доклада также будет уделено внимание препятствованию расследованию, связанным, среди прочего, с увольнением бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Джулиани признал, что он не знает, как будут выглядеть выводы расследования Мюллера, что делает составление контр-доклада более сложным, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал незаконным расследование спецпрокурора о «российском вмешательстве». До этого личный адвокат Трампа пригрозил Мюллеру в случае затягивания «российского дела».

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США, а также сговор с предвыборным штабом Дональда Трампа.