Захарова обвинила Ходорковского во лжи по делу журналистов

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безответственными заявления Михаила Ходорковского по ситуации вокруг погибших в ЦАР российских журналистов, передает РИА «Новости».

Захарова пояснила, что «устала от вранья со стороны ЦУР (Центр управления расследованиями — ред.) и его спонсоров!».

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«То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий «Мартин» от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде», — заявила она.

По ее словам, когда МИД и посольство занимались отправкой тел, ей звонили родственники с вопросом «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы». Захарова отвечала, что сейчас «не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдет деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел».

Ранее Михаил Ходорковский принял решение о прекращении финансирования Центра управления расследованиями (ЦУР) после гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР).