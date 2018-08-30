Трамп рассказал об увольнении главы NBC
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ожидает увольнения главы телекомпании NBC Эндрю Лака.
По его словам, Лак «вот-вот будет уволен» за некомпетентность.
Он также добавил, что глава NBC делал вещи и «похуже».
Трамп подчеркнул, что телекомпании «неплохо досталось» после того, как журналиста NBC «поймали» за искажением записи с его высказыванием о «российском вмешательстве».
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Ранее сообщалось, что Трамп высказался за увольнение президента CNN Джеффа Закера.
По его словам, увольнение Закера необходимо, если телеканал не хочет лишиться доверия аудитории.