Трамп рассказал об увольнении главы NBC

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ожидает увольнения главы телекомпании NBC Эндрю Лака.

По его словам, Лак «вот-вот будет уволен» за некомпетентность.

Он также добавил, что глава NBC делал вещи и «похуже».

Трамп подчеркнул, что телекомпании «неплохо досталось» после того, как журналиста NBC «поймали» за искажением записи с его высказыванием о «российском вмешательстве».

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Ранее сообщалось, что Трамп высказался за увольнение президента CNN Джеффа Закера.

По его словам, увольнение Закера необходимо, если телеканал не хочет лишиться доверия аудитории.