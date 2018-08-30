Полиция Британии получила еще $3,2 млн на расследование отравления «Новичком»

Британское правительство выделило дополнительно $3,2 млн (£2,5 млн) на покрытие расходов, связанных с инцидентами в Сослбери и Эймсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом сообщает издание Police Oracle.

Расследованием, связанным с отравлением «Новичком», занимается в основном полиция Уилтшира. Вместе с этой суммой цена расследования данных инцидентов составит $8,5 млн. Ранее государство выделило средства в размере $5,3 млн (£4,1 млн). Отмечается, что полиция испытывала нехватку ресурсов, впервые столкнувшись с такими «громкими и крупными инцидентами».

Реклама

В марте в британском Солсбери бывшим российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению с использованием яда «Новичок». В настоящее время они выписаны из больницы. Позже в Эймсбери тем же веществом «Новичок» были отравлены британцы Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс скончалась, в августе Роули госпитализировали. Позже стало известно, что он заболел менингитом.

Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд привлек офицеров с «особыми навыками» для работы по делу Скрипалей.