Лукашенко: интересы Белоруссии и России никогда не противоречили друг другу

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что интересы Белоруссии и России никогда не противоречили друг другу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление президент Белоруссии сделал во время встречи с российским послом на территории страны Александром Суриковым. По словам Лукашенко, у Москвы и Минска различные интересы.

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«Но, думаю, никогда белорусские интересы не противоречили российским, а российские интересы — интересам Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения.