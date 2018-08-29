ABC узнал о «тайной фигуре» в расследовании «российского дела» в США

Бизнесмен белорусского происхождения с американским гражданством Сергей Миллиан является таинственной, но «ключевой фигурой» в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года, сообщил американский телеканал ABC News.

Бизнесмен активно стремился приблизиться к команде на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа как во время, так и после выборов, отмечает телеканал. По данным ABC, Миллиан принимал участие в инаугурации американского президента, а также стремился подружиться с ключевыми советниками Трампа.

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«Он является ключевой фигурой в истории «Трамп-Россия», — сказал один из американских чиновников.

Следователи, которые ведут собственное расследование при конгрессе США, в течение месяцев пытались направить Сергею Миллиану повестку для дачи показаний, однако так и не смогли этого сделать, говорится в материале. Несколько источников, знакомых с Миллианом, рассказали телеканалу, что он исчез.

Источники в американском конгрессе сообщили ABC News о том, что там надеются найти Миллиана с помощью бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, который укажет им правильное направление.

Согласно информации от двух знакомых с перепиской источников, Миллиан контактировал с Коэном: они обменялась несколькими электронными письмами и личными сообщениями. В одном из них Коэн дал совет Миллиану по работе со СМИ, в другом — Миллиан предложил Коэну обратить внимание на его бизнес-группу, поясняет телеканал.

ABC также сообщает, что Миллиан в январе 2018 года отправил сообщение в сети LinkedIn бывшему советнику Трампа Майклу Капуто, который подтвердил эту информацию телеканалу.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс США.