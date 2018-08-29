Украинские политики устроили драку в прямом эфире

Украинские политики экс-депутат Верховной рады Инна Богословская и бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко устроили драку в прямом эфире телеканала «112 Украина» подрались политику.

Во время возникшего между оппонентами спора Богословская заявила, что не разговаривает на «базарном языке». Червоненко ответил, что она сама так разговаривает, «когда приходит за деньгами».

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Женщина закричала: «За какими деньгами? Ты мерзавец!» и нанесла удар Червоненко по лицу, от которого он отмахнулся, подставив руку.

Ведущие и быстро их разняли и развели по разным углам.

Ранее депутаты Верховной рады Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались в эфире украинского телеканала из-за гей-парадов.