Fox News: ФБР устраивало утечку данных в СМИ для обоснования слежки
По словам источника телеканала Fox News, сотрудники ФБР предоставляли журналистам конфиденциальную информацию, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на установление слежки за необходимыми лицами.
Об этом заявил в ходе закрытых слушаний спецагент ФБР Джонатан Моффа. По его словам, в 2016 году подобные методы практиковались при действовавшем в тот момент главе ведомства Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. В частности, утечки касались досье с компрометирующей президента США Дональда Трампа информацией.
Моффа рассказал об этом, отвечая на вопрос о запросе на установление слежки за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.
Ранее сообщалось, что демократы США заявили ФБР о попытках взлома баз данных избирателей.