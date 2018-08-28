Анкара ответила на слова Макрона о нецелесообразности вступления Турции в ЕС

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара выражает сожаление в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о нецелесообразности вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Не соответствует действительности заявление, что наша страна «антиевропейская». На самом деле она является неотъемлемой частью Европы», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что Макрон «далек» от понимания происходящего в Турции.

В МИД подчеркнули, что демократическая Турция стремится продвигаться к полному членству в ЕС.

Ранее сообщалось, что Макрон усомнился в целесообразности продолжения разговора о членстве Турции в ЕС.