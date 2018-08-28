Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря организации Йоханнеса Шмида.

«Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне», — говорится в заявлении.

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По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, «особенно близкие сердцу Джона Маккейна». В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.

Ранее на Украине предложили назвать одну из улиц Киева в честь умершего американского сенатора Джона Маккейна.