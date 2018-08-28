Президент Эстонии перехал на работу в русскоязычную Нарву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно переезжает на работу в русскоязычный город Нарва на границе с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцеляю лидера страны.

Уточняется, что в конце прошлого года Кальюлайд обещала на месяц переехать работать в Нарву, чтобы показать, что «эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву». В Нарве 96% жителей считают родным русский язык.

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«Этой осенью президент будет работать в Нарве в общей сложности один месяц с перерывами. В этот раз она проработает в Нарве десять дней. Вместе с президентом поедут чиновники канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений», — говорится в сообщении.

Ранее глава эстонского департамента внешней разведки Микк Марран обвинил российскую сторону в попытках разрушить единство НАТО и Евросоюза.