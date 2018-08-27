В сети появилось видео отдыха Путина в Туве
В сети опубликовано видео отдыха президента России Владимира Путина, снятое во время поездки российского лидера на выходные в Туву. Видеозапись была размещена на сайте телеканала «Россия 24».
На кадрах видно, как Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым и главой Тувы Шолбан Кара-оол плавает по реке на лодке, гуляет по горам, собирает ягоды.
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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эти субботу и воскресенье в Туве на Енисее.
В прошлом году сообщалось, что Путин побывал на отдыхе в сибирской «труднодоступной тайге».