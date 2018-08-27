Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина-НАТО» из-за закона о языках

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что заседания специальной комиссии «Украина-НАТО» на уровне министров до сих пор заблокированы Венгрией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Венгрия не в первый раз блокирует заседания совместной комиссии на министерском уровне. По имеющимся данным, напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла из-за принятия Украиной нового закона об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках национальных меньшинств.

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«Заблокирован уровень министерский, то есть, когда раз в году встречаются министры альянса и проводится специальное заседание, посвященное Украине, так называемая комиссия «Украина — НАТО». Этот уровень действительно заблокирован и над ним висит уровень саммита», — сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что Украина выразила протест Венгрии из-за «недружественных шагов».