В Госдуме ответили на обвинения в провокации бунтов на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал о целях России в Азовском море, передает НСН.

«У России есть свои экономические интересы в Азовском и Черном морях, и она их реализует. Это не связано ни с какими попытками нанести ущерб другим странам. В высказываниях Сергея Гайдука нет ничего нового.

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Идет информационная война. Украинская сторона активно эту войну ведет, опираясь на поддержку Запада. Соответственно подобные всплески будут продолжаться и дальше в информационном поле», — заявил он.

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук выступил с заявление о провокации Россией бунтов в приморских районах страны. Об этом он рассказал в эфире «Эспресо.TV». По словам вице-адмирала, своими действиями в Азовском море, Россия оказывает экономическое давление на Бердянский и Мариупольский морские порты, что может вызвать народные бунты. В частности ситуация ухудшается близким расположением Мариуполя от Донбасса, где ведутся боевые действия.