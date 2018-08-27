В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала надуманной привязку антироссийских санкций США к делу Скрипалей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Захаровой, российскую сторону обвинили до завершения расследования и без предъявления каких-либо доказательств.

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«Все озвученные обвинения эфемерны, при этом введенные сегодня рестрикции вполне реальны, пусть во многом и повторяют уже действующие», — заявила Захарова.

Она уточнила, что санкционные ограничения коснулись предоставляемых России кредитов и финансовой помощи, выдачи американским министерством торговли лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения, программ техсодействия и продажи России товаров военного назначения. При этом поставки в рамках космических программ и в области безопасности полетов гражданской авиации не попали под санкции, что свидетельствует о лицемерии проводимой США политики.

«Подобными шагами Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что эти санкции являются частью целенаправленной политики, направленной на «размывание» международный структуры по контролю над вооружениями. Захарова также заметила, что санкционные ограничения не заставят российскую сторону сойти с выбранного пути.

Ранее сообщалось, что новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (7.00 мск).