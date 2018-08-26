Власти Москвы отказали сторонникам Навального в проведении акции

Сторонникам Алексея Навального отказали в проведении акции против изменений пенсионного законодательства на Тверской улице 9 сентября, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Реклама

«Мы получили заявку, внимательно рассмотрели то, что было нам предложено в заявке организаторами о проведении шествия на Тверской с последующим митингом на Охотном ряду. Но, к сожалению, мы не можем согласовать эту заявку по ряду причин и именно в этом месте», — сказал Черников.

Он пояснил, что в этот день на Тверской улице и на Охотном ряду запланированы мероприятия, посвященные Дню города.

Накануне сообщалось, что в Москве задержали Алексея Навального.