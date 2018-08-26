Reuters: в Афганистане два министра ушли в отставку

Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и глава МВД страны Вайс Ахмад Бармак подали в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, несколько высокопоставленных сотрудников службы безопасности Афганистана также ушли в отставку.

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Как отмечается, администрация президента Афганистана Ашрафа Гани приняла отставки чиновников.

Ранее МИД Афганистана заявил, что Кабул примет участие в переговорах с талибами в Москве, если радикальное движение «Талибан» покажет готовность к мирным переговорам.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.