Reuters: в Афганистане два министра ушли в отставку
Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и глава МВД страны Вайс Ахмад Бармак подали в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, несколько высокопоставленных сотрудников службы безопасности Афганистана также ушли в отставку.
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Как отмечается, администрация президента Афганистана Ашрафа Гани приняла отставки чиновников.
Ранее МИД Афганистана заявил, что Кабул примет участие в переговорах с талибами в Москве, если радикальное движение «Талибан» покажет готовность к мирным переговорам.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.