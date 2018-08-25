В МИД России подтвердили предстоящий визит Муаллема

В МИД России подтвердили, что в Москве в конце августа ждут с визитом сирийского министра иностранных дел Валида Муаллема, передает РИА «Новости».

«Такой визит планируется», — сообщил источник в ведомстве.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад сообщил, что глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит Москву в рамках официального визита в конце августа.

Реклама

Также посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад заявил, что в скором времени страна откроет свое посольство в Южной Осетии.

По словам посла, в данный момент стороны прилагают «всяческие усилия», чтобы открыть дипломатическое представительство.