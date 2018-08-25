Глава МИД Сирии посетит Москву с официальным визитом

Глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит Москву в рамках официального визита в конце августа, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал посол САР в России Рияд Хаддад.

«Что касается визита делегации Сирии во главе с его превосходительством Валидом Муаллемом, то да, будет официальный визит в Москву. Это будет проходить в рамках двух МПК между Сирией и Россией», — сказал Хаддад.

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Ранее посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад заявил, что в скором времени страна откроет свое посольство в Южной Осетии.

По словам посла, в данный момент стороны прилагают «всяческие усилия», чтобы открыть дипломатическое представительство.