В Москве задержали Алексея Навального

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, написала в своем твиттере, что он задержан.

«Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома», — написала Ярмыш.

По ее словам, в данный момент Навальный в ОВД Даниловский. Ярмыш отметила, что правоохранительные органы не сообщили, за что его задержали. Она добавила, что у Навального отобрали телефон.

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Накануне Навальный призывал участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы продлил на год испытательный срок Навальному по делу «Кировлеса». Позднее Люблинский суд Москвы принял решение по делу Навального и обязал его выплатить компенсацию в размере 1 руб., а также опровергнуть заявление о подкупе бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который якобы совершил бизнесмен Михаил Прохоров