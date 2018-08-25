Трамп заявил, что был не в курсе встречи своего штаба с Весельницкой

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что не знал о встрече руководителей своего предвыборного штаба с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году.

«Адвокат (бывшего адвоката Трампа) Майкла Коэна прояснил записи, сказав, что его клиент не знает, знал ли президент Трамп о встрече в небоскребе Трампа (из которой ничего не получилось!). Ответ в том, что я не знал об этой встрече. Просто еще одна пустышная история от Фейковых Новостных СМИ!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура штата Нью-Йорк намерена начать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна. Ожидается, что прокуратура Нью-Йорка планирует начать расследование предполагаемых налоговых нарушений Коэна.